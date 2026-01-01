Скидки на Xl Media с 8 апреля по 1 мая 💜

Скидки 20% на книги издательства XI Media весь апрель! 💜

Друзья, рады сообщить вам хорошую новость! С 8 апреля по 1 мая в нашем фирменном аниме-магазине будет действовать специальная скидка 20% на всю мангу, комиксы, артбуки и ранобэ от издательства XI Media*!

❗Обращаем ваше внимание, что с 1 мая стоимость на книги издательства XI Media повысится! До конца апреля у вас возможность приобрести серии любимых книг со скидкой 20%.

«Sailor Moon», «Berserk», «Семь смертных грехов», «Король шаманов», «Токийские мстители» и другие популярные серии уже сейчас доступны для покупки по сниженной стоимости!

⚡Скидка действует в розничных магазинах и при оформлении заказа онлайн на сайте. Желаем вам хороших покупок!

Адреса магазинов:
• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж.
• Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.

*Скидка распространяется на все книги издательства XI Media, исключая предварительные заказы и последние новинки.

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