Скидки до 15% на всю мангу!

⚡На связи Xl Media! В эти выходные дарим вам возможность приобрести для своей коллекции все любимые тома манги, которые давно лежат в «избранном»!

С 19 по 20 октября скидки до 15%* будут действовать на ВСЮ мангу наших розничных аниме-магазинов Москвы и Санкт-Петербурга. Также акция распространяется и на онлайн заказы.

«Король шаманов», «Берсерк», «Сейлор Мун», «Проза бродячих псов», «Наруто», «Проза бродячих псов», «Тетрадь смерти» и многие другие серии манги ждут только вас! ⁺‧₊˚


*Скидка 15% действует при покупке в розничных магазинах. При заказе в интернет-магазине скидка составляет 10% +5% при условии оплаты онлайн. Акция не действует на предварительные заказы и последние новинки.

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