Скидки на "День России"! 

«День России» не только праздник, но и дополнительный выходной день лета, а также короткая рабочая неделя для наших трудящихся читателей! :)

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