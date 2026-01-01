Скидки на "День России"! 

«День России» не только праздник, но и дополнительный выходной день лета, а также короткая рабочая неделя для наших трудящихся читателей! :)

Мы знаем, каково это – быть в душном офисе, когда за окном греет солнышко, поэтому для команды Xl Media это хороший повод порадовать вас скидкой 10% на весь* ассортимент товаров нашего интернет-магазина и розничного магазина в ТРК "ПИК"
Акция продлится в период с 10.06.2023 по 12.06.2023 включительно. 


Количество товара ограничено, поторопитесь!


*Акция не распространяется на товары по предварительному заказу и последние новинки.

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