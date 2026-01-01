🍁ОСЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С КНИГ И СКИДОК!

Наступает самое уютное и атмосферное время года! Самое время закутаться в плед, заварить горячий чай и погрузиться в захватывающие вселенные — с хорошей книгой в руках.

И чтобы ваша осень стала по-настоящему теплой, мы запускаем нашу ПЕРВУЮ и самую книжную акцию сезона!

ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ дарим скидку до 30%* на все книги издательства Xl Media!

• Полные собрания манги и ранобэ;
• Роскошные артбуки по культовым играм;
• Захватывающие китайские романы-бестселлеры.

Скидка действует ТОЛЬКО на нашем сайте 

*Скидка не распространяется на предзаказы и действует только на интернет-заказы.

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