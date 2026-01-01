Розыгрыш фигурок и скидки на праздники!


Замечательная новость! С 23 по 25 февраля в наших розничных магазинах пройдет розыгрыш двух фиугрок Gundam!
Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо быть участником нашей бонусной программы лояльности* и сделать покупку на сумму от 1500 рублей в наших розничных магазинах. Итоги розыгрыша подведем 26го числа, победитель будет выбран случайным образом.

Еще одна замечательная новость! С 23 по 25 февраля в нашем онлайн магазине и в наших розничных магазинах будет действовать скидка целых 15% на весь ассортимент**.

*Программа лояльности включает в себя наличие электронной бонусной карты XI Media. Получить карту можно на кассе при любой покупке в наших розничных магазинах.
**скидка распространяется на весь ассортимент, исключая новинки, предварительные заказы и настольные игры

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)