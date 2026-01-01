Розыгрыш фигурок и скидки на праздники!



Замечательная новость! С 23 по 25 февраля в наших розничных магазинах пройдет розыгрыш двух фиугрок Gundam!

Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо быть участником нашей бонусной программы лояльности* и сделать покупку на сумму от 1500 рублей в наших розничных магазинах. Итоги розыгрыша подведем 26го числа, победитель будет выбран случайным образом.



Еще одна замечательная новость! С 23 по 25 февраля в нашем онлайн магазине и в наших розничных магазинах будет действовать скидка целых 15% на весь ассортимент**.



*Программа лояльности включает в себя наличие электронной бонусной карты XI Media. Получить карту можно на кассе при любой покупке в наших розничных магазинах.

**скидка распространяется на весь ассортимент, исключая новинки, предварительные заказы и настольные игры