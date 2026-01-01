Скидка 20% на все заказы!

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Обращаем ваше внимание! Скидки распространяются только на интернет-магазин Xl Media и не действуют в наших розничных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.

*Скидка не распространяется на товары по предзаказу, новинки, настольные игры и комиксы. Также скидка не суммируется с скидкой на комиксы.
 

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