График работы магазина в Новогодние праздники 2024 🎄



⚡Дорогие друзья! Хотим сообщить о графике работы наших розничных магазинов, а также интернет-магазина в праздничные дни:

❗г. Санкт-Петербург, ТРК ПИК
31 декабря - с 10:00 до 20:00
01 января 2024г. - нерабочий день
с 02 января - 10:00 до 22:00 (в обычном режиме)

❗г. Москва, ТРЦ Коламбус
31 декабря - с 10:00 до 20:00
01 января 2024г. - 12:00 до 22:00
с 02 января - 10:00 - 22:00 (в обычном режиме)

❗Интернет-магазин
Заказы принимаются каждый день в штатном режиме.
29 декабря 2023г. - последний день, в который будут осуществляться отправки заказов.
с 30 декабря 2023г. по 07 января 2024г. отправки заказов производиться не будут.
Для получения по возможности оперативного ответа, обращения по любым вопросам, связанными с заказами, просим направлять в личные сообщения группы вконтакте или на нашу почту info@xlm.ru

⚡Также напоминаем: для ускорения процесса отправки вашего заказа, вы можете воспользоваться службами доставки СДЭК и Boxberry.

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