График работы магазина в Новогодние праздники 2024 🎄





Дорогие друзья! Хотим сообщить о графике работы наших розничных магазинов, а также интернет-магазина в праздничные дни:



г. Санкт-Петербург, ТРК ПИК

31 декабря - с 10:00 до 20:00

01 января 2024г. - нерабочий день

с 02 января - 10:00 до 22:00 (в обычном режиме)



г. Москва, ТРЦ Коламбус

31 декабря - с 10:00 до 20:00

01 января 2024г. - 12:00 до 22:00

с 02 января - 10:00 - 22:00 (в обычном режиме)



Интернет-магазин

Заказы принимаются каждый день в штатном режиме.

29 декабря 2023г. - последний день, в который будут осуществляться отправки заказов.

с 30 декабря 2023г. по 07 января 2024г. отправки заказов производиться не будут.

Для получения по возможности оперативного ответа, обращения по любым вопросам, связанными с заказами, просим направлять в личные сообщения группы вконтакте или на нашу почту info@xlm.ru



Также напоминаем: для ускорения процесса отправки вашего заказа, вы можете воспользоваться службами доставки СДЭК и Boxberry.