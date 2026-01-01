Сезонные скидки в Xl Media!

Продолжаем радовать гостей нашего аниме-магазина не только новинками, но и скидками.₊˚ෆ



C 16 по 17 марта, в розничных магазинах в Санкт-Петербурге и Москве будет действовать специальная скидка 10% на все товары*.



Новость для тех, кто не хочет вставать из теплой кровати в выходные! Скидка также распространяется и на интернет-магазин XI Media.



Фигурки с любимыми персонажами из аниме, фирменный мерч от бренда Xl Media Merchandise, собрания манги и ранобэ, коллекционные артбуки и многие другие товары готовы пополнить вашу коллекцию! ૮ • ﻌ - ა



Ждём в гости. Адреса магазинов:

• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж.

• Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.



*Акция не распространяется на товары по предзаказу, новинки, настольные игры и комиксы.