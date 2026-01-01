Сезонные скидки в Xl Media!

Продолжаем радовать гостей нашего аниме-магазина не только новинками, но и скидками.₊˚ෆ

C 16 по 17 марта, в розничных магазинах в Санкт-Петербурге и Москве будет действовать специальная скидка 10% на все товары*. ✨

💤 Новость для тех, кто не хочет вставать из теплой кровати в выходные! Скидка также распространяется и на интернет-магазин XI Media.

Фигурки с любимыми персонажами из аниме, фирменный мерч от бренда Xl Media Merchandise, собрания манги и ранобэ, коллекционные артбуки и многие другие товары готовы пополнить вашу коллекцию! ૮ • ﻌ - ა

Ждём в гости. Адреса магазинов:
• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж.
• Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.

*Акция не распространяется на товары по предзаказу, новинки, настольные игры и комиксы.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)