Избранные тайтлы от Xl Media со скидкой!

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И СКИДКА 25% на всеми любимые собрания: «Восхождение Героя Щита», «Gunnm», «Тетрадь дружбы Нацумэ», «Хвост Феи» и «Король шаманов»!

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• Москва: в ТРЦ «Columbus» и в ТРЦ «Бутово Молл»