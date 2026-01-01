Розыгрыш призов к открытию нового магазина!

Большой РОЗЫГРЫШ c призовым фондом 150 тысяч рублей в Xl Media!

Дорогие друзья, в честь предстоящего открытия нового фирменного аниме-магазина в Москве мы проводим розыгрыш на сертификаты*, в котором сможет принять участие каждый!

1 место (1 победитель) - 50.000 рублей;
2 место (2 победителя) - 30.000 рублей;
3 место (4 победителя) - 10.000 рублей.

Что нужно сделать для участия?
• Репост этой записи у себя на странице ВКонтакте. Важно сохранить его до окончания розыгрыша и подведения итогов;
• Подписаться на сообщество нашего магазина.

Важно! Ваша страница должна быть открыта, в ином случае мы не сможем связаться с победителями. Принять участие в конкурсе могут только жители РФ и стран СНГ (Казахстан, Беларусь, Киргизия, Таджикистан).

Итоги подведем 29 августа!

Желаем всем участникам удачи и ждем в гости на торжественном открытии нашего нового аниме-магазина, которое пройдет уже 24 августа!

На открытии вас ждет настоящий конкурс косплея, где вы сможете получить денежный приз, традиционные скидки в 30% на все товары магазина, популярные косплееры и розыгрыш с тематическими призами для всех покупателей.

Увидимся с вами на самом ярком событии уходящего лета уже 24 августа в ТРЦ «Бутово Молл»!

*Сертификат можно использовать только на покупку товаров в одном из розничных аниме-магазинов XI Media или на официальном сайте. Обмен сертификата на его денежный эквивалент не предусмотрен.

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