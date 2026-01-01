⚡РОЗЫГРЫШ на фигурки в эти выходные!⚡

На связи Xl Media! Хотим порадовать всех гостей и покупателей фирменных аниме-магазинов, которые посетят нас 21 и 22 сентября!



За покупку от 2000 тысяч рублей в наших розничных магазинах вы сможете принять участие в розыгрыше, попытать свою удачу и стать счастливым обладателем одной из трёх шикарных фигурок.



✦ Хисока из «Hunter X Hunter»;

✦ Ранко Кандзаки из «Идолмастер: Девушки-золушки»;

✦ И прекрасная Аква из «Да благословят боги этот прекрасный мир!».



Обращаем ваше внимание, что определенная фигурка будет доступна в качестве приза в конкретном (!) розничном магазине XI Media.



Желаем вам удачи и ждём в гости уже в эти выходные! ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )



Адреса розничных магазинов:

• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж;

• Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж;

• Москва, Воскресенское, Чечёрский проезд, 51, ТРЦ «Бутово Молл», 2 этаж.



*Принять участие в розыгрыше можно при единовременной покупке от 2000 тысяч рублей с применением бонусной карты.