Розыгрыш фигурки от Xl Media!

Мы объявляем о начале розыгрыша, в котором каждый покупатель наших розничных аниме-магазинов в Москве и Санкт-Петербурге получит возможность выиграть коллекционную фигурку POP UP PARADE Aqua: Winter Ver.

Условия участия в розыгрыше

• Сделайте покупку в нашем розничном магазине СПб или МСК 3 и 4 февраля включительно, на сумму от 500 рублей;
• Будьте участником нашей программы лояльности*.

Победитель будет выбран случайным образом уже 5 февраля. Желаем вам удачи и ждём в гости за покупками в эти выходные!

Адреса наших розничных магазинов

Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж.
Москва, ул. Кировоградская 13а, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.

*Программа лояльности включает в себя наличие электронной бонусной карты XI Media. Получить карту можно на кассе при любой покупке в наших розничных магазинах.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)