Розыгрыш фигурки от Xl Media!

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Мы объявляем о начале розыгрыша, в котором каждый покупатель наших розничных аниме-магазинов в Москве и Санкт-Петербурге получит возможность выиграть коллекционную фигурку POP UP PARADE Aqua: Winter Ver.
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Условия участия в розыгрыше
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• Сделайте покупку в нашем розничном магазине СПб или МСК 3 и 4 февраля включительно, на сумму от 500 рублей;
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Победитель будет выбран случайным образом уже 5 февраля. Желаем вам удачи и ждём в гости за покупками в эти выходные!
Адреса наших розничных магазинов
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж.
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*Программа лояльности включает в себя наличие электронной бонусной карты XI Media. Получить карту можно на кассе при любой покупке в наших розничных магазинах.