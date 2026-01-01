Для всех пользователей нашего сайта, включая незарегистрированных, доступна функция "Отзыв на товар".



Данную функцию мы добавили совсем недавно и она сразу обрела популярность, что нас просто не может не радовать.



Но многие пользователи используют данную функцию не по назначению, поэтому мы решили написать для чего она нужна. Данная функция предназначена чтобы помочь другим пользователям определиться с покупкой и узнать мнение других людей о качестве товара, его содержании, и т.д. Данная функция не предназначена для вопросов, комментариев по будущим выпускам, а так же модератор не пропустит отзыв, который содержит нецензурные выражения.



Если у Вас есть вопросы по заказам, товару, поступлениям и т.д. просим Вас писать в соответствующие для этого места:

- Онлайн-чат на сайте;

- Личные сообщения нашей группы;

- E-mail: info@xlm.ru

- Тема для обсуждения по заказам



Аналогичная тема для написания отзыва.



С уважением, аниме-магазин Xl Media!