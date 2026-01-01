⚡Скидки 15% на ВСЕ фигурки в Xl Media на этих выходных!⚡

Пришло время пополнить свою коллекцию новыми фигурками с любимыми героями! С 28 по 29 сентября скидка 15% будет действовать на покупку всех фигурок в наших розничных аниме-магазинах*.



В магазинах вы найдёте оригинальные фигурки от Funko, Good Smile Company, Max Factory, Bandai и многих других известных брендов.



Обращаем ваше внимание, что акция действует только на РОЗНИЧНЫЕ магазины XI Media и не распространяется на онлайн заказы!



Ждём вас в гости! Адреса розничных магазинов:

• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж;

• Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж;

• Москва, Воскресенское, Чечёрский проезд, 51, ТРЦ «Бутово Молл», 2 этаж.



*Скидка не распространяется на случайные фигурки от бренда POP MART.