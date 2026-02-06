РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!

Скоро 14 февраля. Время, когда все говорят о любви, а мы — о РОЗЫГРЫШЕ для наших любимых покупателей!
Выбирайте любые товары в наших фирменных магазинах или на сайте с 6 по 15 февраля на сумму от 1500 рублей и оплачивайте покупку с использованием бонусной карты XI Media*.
Каждая такая покупка — ваш автоматический билет в розыгрыш. 16 февраля мы случайным образом определим победителей.
1 место: Сет манги «Эта кукла влюбилась. Тома 1-5»
2 место: Манга «Жозе, тигры и рыбы»
3 место: Первый том манги «Очень приятно, бог»
Желаем всем удачи!
Нет карты? Присоединяйтесь к бонусной программе через нашего TG-бота: t.me/xlmedia_bonus_bot
Основное условие: Участником становится покупатель, совершивший единовременную покупку на сумму от 1500руб. с применением бонусной карты.
Специальные условия:
Для онлайн-заказов: Для допуска к розыгрышу заказ должен быть не только оформлен, но и фактически получен покупателем в период с 6.02.2026 по 15.02.2026 включительно.
Для покупок в офлайн-магазинах: Покупка должна быть совершена в период проведения акции и не позднее 15.02.2026 включительно.
Каждый чек на сумму от 1500р считается за дополнительный "билет" для участия в розыгрыше.