РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!

Скоро 14 февраля. Время, когда все говорят о любви, а мы — о РОЗЫГРЫШЕ для наших любимых покупателей!

Выбирайте любые товары в наших фирменных магазинах или на сайте с 6 по 15 февраля на сумму от 1500 рублей и оплачивайте покупку с использованием бонусной карты XI Media*.

Каждая такая покупка — ваш автоматический билет в розыгрыш. 16 февраля мы случайным образом определим победителей.

1 место: Сет манги «Эта кукла влюбилась. Тома 1-5»

2 место: Манга «Жозе, тигры и рыбы»

3 место: Первый том манги «Очень приятно, бог»

Желаем всем удачи!

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