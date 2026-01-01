🏁 ГОНКА НАЧИНАЕТСЯ! 🏁

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Манга Initial D

Библия стритрейсинга! Адреналин ночных гонок, реалистичные техники вождения и дух 90-х, который заставляет сердце биться чаще.

Конструкторы CaDA

Соберите свою мини-версию легендарного AE86 Trueno или другого монстра серпантинов.

Машинки от Jada

Готовые к коллекционированию модели, чтобы сразу отправиться на полку и покорять сердца.

Самые быстрые тачки здесь:

• Санкт-Петербург: ТРК «ПИК»

• Москва: ТРЦ «Columbus» и ТРЦ «Бутово Молл»

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