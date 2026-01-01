🏁 ГОНКА НАЧИНАЕТСЯ! 🏁

С 10 по 12 октября наш магазин превращается в легендарную трассу Акину! Дарим вам скидку 20% НА ВСЕ, что связано с гонками!

Манга Initial D
Библия стритрейсинга! Адреналин ночных гонок, реалистичные техники вождения и дух 90-х, который заставляет сердце биться чаще.

Конструкторы CaDA
Соберите свою мини-версию легендарного AE86 Trueno или другого монстра серпантинов.

Машинки от Jada 
Готовые к коллекционированию модели, чтобы сразу отправиться на полку и покорять сердца.

Самые быстрые тачки здесь:
• Санкт-Петербург: ТРК «ПИК»
• Москва: ТРЦ «Columbus» и ТРЦ «Бутово Молл»

ГОТОВЫ СТАРТОВАТЬ? Акция действует всего 3 дня!

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