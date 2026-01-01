Дополнительная скидка на мангу "Токийские Мстители"! 🖤

Второй сезон аниме "Токийские мстители" подошел к концу, и чтобы не расставаться надолго с любимыми героями в ожидании нового сезона, предлагаем фанатам серии ознакомиться с первоисточником – одноименной мангой Кэна Вакуи от издательства Xl Media!

По специальному промокоду TMFINAL2 который нужно будет ввести на странице оформления заказа, вы получаете дополнительную скидку 5% на все тома манги Токийские мстители которые есть в наличии в нашем интернет-магазине.

А жителей и гостей Санкт-Петербурга мы приглашаем в наш фирменный розничный магазин по адресу: ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж. Там вы также сможете приобрести данные тома со скидкой 5%, сказав на кассе кодовую фразу: "Финал Мстителей".

Промокод действует с 31.03.2023 по 09.04.2023 включительно, на мангу "Токийские мстители", кроме томов по предварительному заказу, скидка суммируется с текущими акциями.