Проблемы с оплатой сервисами Сбера

Дорогие друзья!

Вы могли заметить что во многих интернет-магазинах оплата через службы эквайринга Сбера работает некорректно. Это связано с тем, что зарубежные компании начали отзывать сертификаты безопасности у российских сайтов.

В ближайшее время все онлайн-сервисы Сбера будут переведены на работу с применением сертификатов НУЦ Минцифры России. На текущий момент, мы можем предложить два варианта решения:

1. Выбрать альтернативный способ оплаты — Ю.Касса; он так же позволяет оплатить заказ любой банковской картой.

2. Ознакомиться с инструкцией на официальном сайте Сбера.

Надеемся, что информация была полезной для Вас!

С уважением, аниме магазин Xl Media.