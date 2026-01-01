Проблемы с оплатой сервисами Сбера

Дорогие друзья!
Вы могли заметить что во многих интернет-магазинах оплата через службы эквайринга Сбера работает некорректно. Это связано с тем, что зарубежные компании начали отзывать сертификаты безопасности у российских сайтов.
В ближайшее время все онлайн-сервисы Сбера будут переведены на работу с применением сертификатов НУЦ Минцифры России. На текущий момент, мы можем предложить два варианта решения:
1. Выбрать альтернативный способ оплаты — Ю.Касса; он так же позволяет оплатить заказ любой банковской картой.
2. Ознакомиться с инструкцией на официальном сайте Сбера.
Надеемся, что информация была полезной для Вас!
С уважением, аниме магазин Xl Media.