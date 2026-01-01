Предновогодние праздники уже на носу, – пора начинать готовиться к ним усерднее! И если вы являетесь любителем аниме и манги, то мы знаем, что вам обязательно нужно заглянуть в наш аниме-магазин Xl Media!

С 8 по 10 декабря будут действовать предновогодние скидки на весь* ассортимент – целых 15%! Это значит, что вы можете купить любимые аниме-фигурки, мерч, книги и многое другое по более чем привлекательным ценам.

А наши товары - это не просто качественные и красивые вещи, это настоящие коллекционные экземпляры. Вы найдете у нас не только популярные серии, но и уникальные предметы, которые будут радовать вас многие годы.

Более того, мы гарантируем быструю доставку и отличный сервис. Наши консультанты всегда готовы помочь вам выбрать подарок для себя или близкого человека, который разделяет вашу любовь к японской культуре.

Адреса розничных магазинов:

Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2 (ТРК "ПИК", 2 этаж)

Москва, ул. Кировоградская, д. 13а (ТРЦ "Columbus", 3 этаж)

*Акция не распространяется на товары по предварительному заказу, последние новинки и настольные игры.