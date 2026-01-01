Праздничные выходные в Xl Media!

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Адреса розничных магазинов:

Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2 (ТРК "ПИК", 2 этаж)

Москва, ул. Кировоградская, д. 13а (ТРЦ "Columbus", 3 этаж)

*Акция не распространяется на товары по предварительному заказу, последние новинки и настольные игры.