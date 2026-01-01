Больше бонусов в эти выходные!

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Только в эти выходные — 27 и 28 июля, в розничных магазинах дарим повышенный кешбэк на любую покупку, в размере 10% на бонусную карту! Акция распространяется на постоянных и новых клиентов нашей сети магазинов.

⚡Как получить больше бонусов?

• Сделайте покупку в нашем розничном аниме-магазине СПб или МСК с 27 по 28 июля включительно, на любую сумму;
• Будьте участником нашей программы лояльности*.

Адреса наших магазинов:
• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж.
• Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.

*Программа лояльности включает в себя наличие электронной бонусной карты XI Media. Получить карту можно на кассе при любой покупке в наших розничных магазинах.

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