Больше бонусов в эти выходные!

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• Сделайте покупку в нашем розничном аниме-магазине СПб или МСК с 27 по 28 июля включительно, на любую сумму;
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Адреса наших магазинов:
• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж.
• Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.
*Программа лояльности включает в себя наличие электронной бонусной карты XI Media. Получить карту можно на кассе при любой покупке в наших розничных магазинах.