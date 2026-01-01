Больше бонусов в эти выходные!

Повышенный кешбэк 10% в розничных магазинах!

Только в эти выходные – 10 и 11 августа, в розничных магазинах дарим повышенный кешбэк на любую покупку, в размере 10% на бонусную карту! Акция распространяется на постоянных и новых клиентов нашей сети магазинов.



Как получить больше бонусов?



• Сделайте покупку в нашем розничном аниме-магазине СПб или МСК с 10 по 11 августа включительно, на любую сумму;

• Будьте участником нашей программы лояльности*.



Адреса наших магазинов:

• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж.

• Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.



*Программа лояльности включает в себя наличие электронной бонусной карты XI Media. Получить карту можно на кассе при любой покупке в наших розничных магазинах.