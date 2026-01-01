🍜 «Подземелье вкусностей»: открываем предзаказ с аппетитными лимитированными БОНУСАМИ!

Вкусно, вкуснооо! Друзья, настал момент, которого многие ждали — мы открываем предзаказ на первые два тома культовой манги Рёко Куи «Подземелье вкусностей».

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БОНУС! При оплате предзаказа в интернет-магазине вы получите скидку 5%.

Каждый, кто оформит предзаказ на набор из двух томов, получит:
• Набор из 4 тематических закладок;
• Два стикерпака формата А6.

Также издательство приготовило особенный сюрприз — омнибусы «Подземелья вкусностей» дополнены двусторонними суперобложками!

Это история не просто о приключениях в подземельях — это кулинарное фэнтези с хорошим юмором и неожиданными поворотами. Где герои спорят, можно ли пожарить призрака, а доспехи используют как сковородку. Где за вопросом «Как сожрать дракона?» скрывается куда более глубокая философия.

Не упустите шанс получить издание «Подземелья вкусностей» с бонусами — КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

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