Большие первомайские скидки в Xl Media!



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Адреса наших розничных магазинов:

• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж.

• Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.



*Скидка не распространяется на товары по предзаказу, новинки, настольные игры и комиксы. Также скидка не суммируется с скидкой на комиксы.

