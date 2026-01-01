Первомайские скидки!

Большие первомайские скидки в Xl Media! 🌱

Приближается долгожданный май и долгие праздники. Наш фирменный аниме-магазин объявляет старт майских скидок с 27 апреля по 12 мая, которые позволят вам приобрести любимые товары магазина еще выгоднее!

💙 Скидка 15% будет распространятся на все товары наших розничных аниме-магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и при покупке онлайн в интернет-магазине*.

Порадуйте себя новыми томами манги и другими уникальными товарами по сниженной стоимости уже сейчас. Ждем вас в гости! 🌿

Адреса наших розничных магазинов:
• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж.
• Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.

*Скидка не распространяется на товары по предзаказу, новинки, настольные игры и комиксы. Также скидка не суммируется с скидкой на комиксы.
 

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