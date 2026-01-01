Открытие Xl Media в Москве! ✨

Дорогие друзья! Спешим порадовать мега-новостью — мы открываем наш второй офлайн аниме-магазин под брендом Xl Media! В этот раз, открытие произойдет в Москве, в ТРК «Columbus»

Это будет большой, красивый и очень классный магазин с исключительно лицензионной продукцией! По традиции на открытии будет много интересного, о чем мы вам расскажем в отдельных новостях нашей группы ВКонтакте.

Если вы любите поп-культуру Японии, Кореи и Китая так же, как мы, приходите на открытие 18 и 19 ноября и получите скидку в 30% на все* товары. Спешите порадовать себя, друзей и близких и закупиться к новогодним праздникам.

Но кроме того, в честь открытия нашего второго офлайн магазина, мы запускаем, уже традиционный, большой конкурс с призовым фондом в 150 000 рублей!

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