Открытие розничного магазина в Санкт-Петербурге!

Дорогие друзья! Спешим порадовать вас горячей новостью - мы открываем наш первый офлайн аниме-магазин под брендом XL Media! Открываем мы его в своем родном городе Санкт-Петербурге, в одном из самых значимых ТРК города – ТРК «ПИК». ✨

Насколько нам известно, это будет первый в России специализированный аниме-магазин, где будет продаваться исключительно лицензионная продукция. Мы постараемся предоставить на полках своего магазина все доступные оригинальные и лицензированные аниме-товары, не забывая конечно и про печатную продукцию.

Если вы любите поп-культуру Японии, Кореи и Китая так же, как мы, приходите на открытие 24 и 25 декабря и получите скидку в 30% на все товары. Спешите порадовать себя, друзей и близких и закупиться к новогодним праздникам.

Но кроме того, в честь открытия нашего первого офлайн магазина, мы запускаем большой конкурс с призовым фондом в 150 000 рублей!

Смотрите условия конкурса в нашей официальной группе Вконтакте здесь и участвуйте в розыгрыше!
 

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