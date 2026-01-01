Открытие розничного магазина в Санкт-Петербурге!

Дорогие друзья! Спешим порадовать вас горячей новостью - мы открываем наш первый офлайн аниме-магазин под брендом XL Media! Открываем мы его в своем родном городе Санкт-Петербурге, в одном из самых значимых ТРК города – ТРК «ПИК».



Насколько нам известно, это будет первый в России специализированный аниме-магазин, где будет продаваться исключительно лицензионная продукция. Мы постараемся предоставить на полках своего магазина все доступные оригинальные и лицензированные аниме-товары, не забывая конечно и про печатную продукцию.



Если вы любите поп-культуру Японии, Кореи и Китая так же, как мы, приходите на открытие 24 и 25 декабря и получите скидку в 30% на все товары. Спешите порадовать себя, друзей и близких и закупиться к новогодним праздникам.



Но кроме того, в честь открытия нашего первого офлайн магазина, мы запускаем большой конкурс с призовым фондом в 150 000 рублей!



Смотрите условия конкурса в нашей официальной группе Вконтакте здесь и участвуйте в розыгрыше!

