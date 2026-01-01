Всего один день — День Анимешника! 🎋

11 апреля, в самый анимешный день в году, мы приготовили для вас скидку в 20% на весь* ассортимент нашего интернет-магазина и розничного магазина! Но это еще не все, какой День Анимешника без подарков?



Мы решили разыграть призы для наших любимых клиентов:

1 место: фигурка POP UP PARADE Naofumi Iwatani;

2 место: набор манги "Токийские Мстители" (1-6 том);

3 место: набор ранобэ "Да благословят боги этот прекрасный мир!" (1-3 том).



Правила конкурса и подробности вы можете найти в нашей группе в "ВКонтакте".



Всем удачи и спасибо, что выбираете аниме-магазин "Xl Media"!

*Акция не распространяется на товары по предзаказу, последние новинки и выделенный ассортимент книг издательства "Азбука-Аттикус".