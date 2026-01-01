Официальный мерч по манге "Токийские мстители"!



Kodansha делится с вами частичкой энергии "Токийских мстителей"!

Наконец мы открываем предзаказ на лицензионный мерч от компании Xl Media Merchandise.



Красочные и стильные футболки с персонажами манги "Токийские мстители" уже ждут своих новых владельцев в нашем фирменном аниме-магазине! Ассортимент будет постоянно расширятся, но на данный момент вы уже можете предзаказать себе четыре вида футболок.



С ассортиментом футболок можно ознакомиться прямо тут.



Но это еще не все! Оригинальные и креативные шопперы трех видов так же ждут своих новых хозяев и хозяек!



С ассортиментом шопперов можно ознакомиться прямо тут.



БОНУС: при оплате онлайн вы получите дополнительную скидку на предварительный заказ!

