Ваш гид по праздничному графику!

Друзья, чтобы ваши планы на праздники были четкими, а поиск подарков предсказуемым, публикуем расписание работы наших магазинов. Сохраняйте, чтобы не потерять!

Москва, ТРЦ «Бутово Молл»

• 31 декабря – с 10:00 до 18:00

• 1 января – с 14:00 до 22:00

• В остальные дни – по обычному графику

Москва, ТРЦ «Columbus»

• 31 декабря – с 10:00 до 20:00

• 1 января – с 12:00 до 22:00

• В остальные дни – по обычному графику

Санкт-Петербург, ТРК «ПИК»

• 31 декабря – с 10:00 до 20:00

• 1 января – выходной день, отдыхаем и набираемся сил!

• В остальные дни – по обычному графику

Помните, что даже 30 декабря у вас есть отличный шанс найти идеальный подарок под ёлку!

А теперь о графике работы нашего интернет-магазина на праздники!

Наш интернет-магазин тоже готовится к небольшому отдыху, чтобы вернуться в Новом году с новыми силами!

• С 31 декабря по 3 января: менеджеры отдыхают, заказы не отправляются;

• С 4 января: начинаем отвечать на ваши вопросы по заказам;

• С 8 января: возобновляем отправку всех заказов;

• Последний день отправки заказов в этом году – 30 декабря!

Не забывайте про наши розничные магазины, где можно выбрать подарки вживую даже на каникулах! (График их работы в этом посте).

Мы очень просим отнестись с пониманием и не волноваться раньше времени – ваше терпение поможет всем нам встретить праздники спокойно и счастливо!