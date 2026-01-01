Ваш гид по праздничному графику!

Друзья, чтобы ваши планы на праздники были четкими, а поиск подарков предсказуемым, публикуем расписание работы наших магазинов. Сохраняйте, чтобы не потерять!
Москва, ТРЦ «Бутово Молл»
• 31 декабря – с 10:00 до 18:00
• 1 января – с 14:00 до 22:00
• В остальные дни – по обычному графику
Москва, ТРЦ «Columbus»
• 31 декабря – с 10:00 до 20:00
• 1 января – с 12:00 до 22:00
• В остальные дни – по обычному графику
Санкт-Петербург, ТРК «ПИК»
• 31 декабря – с 10:00 до 20:00
• 1 января – выходной день, отдыхаем и набираемся сил!
• В остальные дни – по обычному графику
Помните, что даже 30 декабря у вас есть отличный шанс найти идеальный подарок под ёлку!
А теперь о графике работы нашего интернет-магазина на праздники!
Наш интернет-магазин тоже готовится к небольшому отдыху, чтобы вернуться в Новом году с новыми силами!
• С 31 декабря по 3 января: менеджеры отдыхают, заказы не отправляются;
• С 4 января: начинаем отвечать на ваши вопросы по заказам;
• С 8 января: возобновляем отправку всех заказов;
• Последний день отправки заказов в этом году – 30 декабря!
Не забывайте про наши розничные магазины, где можно выбрать подарки вживую даже на каникулах! (График их работы в этом посте).
Мы очень просим отнестись с пониманием и не волноваться раньше времени – ваше терпение поможет всем нам встретить праздники спокойно и счастливо!