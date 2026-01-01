Сроки отправки заказов увеличены! 🎄

Дорогие друзья!

Близится самые яркие и теплые праздники каждой зимы.



Мы рекомендуем вам планировать свои заказы заранее, в связи с тем, что уже с понедельника время обработки и дальнейшей отгрузки заказов будет увеличено.



Если вы планируете подарки своим близким, пожалуйста, оформляйте предварительные заказы и товары из наличия отдельно, высока вероятность, что все товары не успеют к нам приехать в этом году и мы физически не успеем отправить вам в срок ваши покупки. Уточняйте наличие книг и фигурок заранее, не затягивайте с оформлением заказов так как все службы доставки будут так же загружены.



Если у Вас есть вопросы по заказам, товару, поступлениям и т.д. просим Вас написать нам:

- Онлайн-чат на сайте;

- Личные сообщения нашей группы;

- E-mail: info@xlm.ru

- Тема для обсуждения по заказам