Сроки отправки заказов увеличены! 🎄

Дорогие друзья!
Близится самые яркие и теплые праздники каждой зимы.
Мы рекомендуем вам планировать свои заказы заранее, в связи с тем, что уже с понедельника время обработки и дальнейшей отгрузки заказов будет увеличено.
Если вы планируете подарки своим близким, пожалуйста, оформляйте предварительные заказы и товары из наличия отдельно, высока вероятность, что все товары не успеют к нам приехать в этом году и мы физически не успеем отправить вам в срок ваши покупки. Уточняйте наличие книг и фигурок заранее, не затягивайте с оформлением заказов так как все службы доставки будут так же загружены.
Если у Вас есть вопросы по заказам, товару, поступлениям и т.д. просим Вас написать нам:
- Онлайн-чат на сайте;
- Личные сообщения нашей группы;
- E-mail: info@xlm.ru
- Тема для обсуждения по заказам