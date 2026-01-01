🎁Новогодние скидки!🎁

🎄Новый год всё ближе, а вместе с ним и долгожданные скидки в Xl Media!

Медленно, но верно к нам приходит Новый год, а вместе с ним и приятная суета перед праздниками: поставить ёлку, написать письмо Деду Морозу и, самое главное, подготовить подарки для самых близких и любимых!

С 13 декабря по 12 января мы дарим вам специальную скидку 15% на артбуки издательства Xl Media и 10% на все фигурки из наличия нашего аниме-магазина*.

Уникальные артбуки по вселенным культовых игр и комиксов, оригинальные фигурки с любимыми героями из аниме, манги и мультфильмов. Выберите идеальные подарки под ёлку вместе с нами!

До Нового года осталось всего 20 дней! Подготовьтесь к празднику заранее с Xl Media! (¯︶¯)🎉

*Скидка действует на выделенный ассортимент товаров и не распространяется на предварительные заказы.