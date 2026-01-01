Новогодние скидки! 🎄

Новый год — время волшебства, улыбок и счастья. Порадуйте себя и своих близких мангой, комиксом, артбуком, ранобэ или фигуркой. А мы обеспечим Вам приятную скидку в 15% на ассортимент интернет-магазина! 🎄✨

Акция будет проходить с 20 по 31 декабря, все цены будут указаны с учетом скидки. Рекомендуем перед оплатой заказа уточнять наличие товара по телефону, в личных сообщениях группы или через онлайн-консультанта на сайте.

Для более оперативной доставки Вашего заказа рекомендуем выбирать самовывоз из пункта СДЭК и Курьерскую доставку.


С уважением, аниме интернет-магазин Xl Media.

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