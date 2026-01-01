Недели манги

ДВЕ НЕДЕЛИ больших скидок до 25% на все книги издательства Фабрика комиксов!
Друзья, пришло время освободить свои полочки для новых томов манги, ведь в интернет-магазине Xl Media стартуют две недели скидок до 25%* на книги издательства Фабрика комиксов!
✧ Манга
✧ Комиксы
Какие тайтлы можно будет приобрести со скидкой?
Целая коллекция ужасов от Хидеши Хино, «Староста-горничная», «Дневник будущего», «Эльф не может похудеть», «Исповедь неполноценного человека» и ещё более двухсот других позиций на сайте!
Не упустите возможность приобрести популярные серии манги и комиксов по специальной цене.
Акция действует с 22 ноября по 8 декабря! Желаем вам самых лучших онлайн покупок! (╯✧▽✧) ╯
Также напоминаем, что на сайте нашего аниме-магазина действует постоянная скидка 30% на выделенный ассортимент комиксов, включая жаркие тайтлы от Фабрики Комиксов!
*Скидки не действуют на товары по предзаказу. Количество товара, участвующего в акции, ограничено.