Недели манги

🗯ДВЕ НЕДЕЛИ больших скидок до 25% на все книги издательства Фабрика комиксов!

Друзья, пришло время освободить свои полочки для новых томов манги, ведь в интернет-магазине Xl Media стартуют две недели скидок до 25%* на книги издательства Фабрика комиксов!

Манга
Комиксы

Какие тайтлы можно будет приобрести со скидкой?

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Не упустите возможность приобрести популярные серии манги и комиксов по специальной цене.

Акция действует с 22 ноября по 8 декабря! Желаем вам самых лучших онлайн покупок! (╯✧▽✧) ╯✨

Также напоминаем, что на сайте нашего аниме-магазина действует постоянная скидка 30% на выделенный ассортимент комиксов, включая жаркие тайтлы от Фабрики Комиксов!

*Скидки не действуют на товары по предзаказу. Количество товара, участвующего в акции, ограничено.

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