Мужицкий день в Xl Media!

МУЖИЦКИЙ ДЕНЬ И СКИДКИ В Xl MEDIA!



Уже на этих выходных мы встречаем, пожалуй, самый мужественный праздник из всех возможных, а значит, пришла пора для мужицких подарков от нашего аниме-магазина!



22 и 23 февраля дарим вам скидки 10%* на выделенный ассортимент манги и конструкторов в наших розничных магазинах в Москве и Санкт-Петербурге!



Самые популярные серии манги, которые украсят ваши книжные полки, и конструкторы для сборки за просмотром любимого сериала или аниме ждут вас.



• Санкт-Петербург: ул. Ефимова, д. 2, ТРК «ПИК», 2 этаж;

• Москва: ул. Кировоградская, д. 13А, ТРЦ «Columbus», 3 этаж;

• Москва: Чечёрский проезд, д. 51, ТРЦ «Бутово Молл», 2 этаж.



*Скидка распространяется только на товары в розничных магазинах XI Media на выделенный ассортимент. Скидка не действует на интернет-заказы.