Мега-скидка 20% и раздача бонусных карт!


Мега-выгодные выходные 27 и 28 января! В эти дни в наших оффлайн магазинах в Москве и Санкт-Петербурге и в онлайн магазине будет действовать скидка 20% на весь ассортимент*.

Ждем вас за покупками в магазинах:
• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж.
• Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.

Но это еще не все крутейшие новости.
В нашем магазине в Москве стартовала выдача бонусных карт**!

Приходите, оформляйте карту, делайте покупки в любых магазинах сети Xl Media и получайте приятные бонусы, которыми в сможете оплатить до 50% суммы ваших следующих покупок!
Оформляйте карту в нашем московском магазине по адресу: ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.

*скидка распространяется на весь ассортимент, исключая предварительные заказы и последние новинки.
** все условия бонусной программы уточняйте у сотрудников оффлайн магазинов.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)