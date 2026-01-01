Мега-скидка 20% и раздача бонусных карт!



Мега-выгодные выходные 27 и 28 января! В эти дни в наших оффлайн магазинах в Москве и Санкт-Петербурге и в онлайн магазине будет действовать скидка 20% на весь ассортимент*.

Ждем вас за покупками в магазинах:

• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж.

• Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.



Но это еще не все крутейшие новости.

В нашем магазине в Москве стартовала выдача бонусных карт**!



Приходите, оформляйте карту, делайте покупки в любых магазинах сети Xl Media и получайте приятные бонусы, которыми в сможете оплатить до 50% суммы ваших следующих покупок!

Оформляйте карту в нашем московском магазине по адресу: ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.



*скидка распространяется на весь ассортимент, исключая предварительные заказы и последние новинки.

** все условия бонусной программы уточняйте у сотрудников оффлайн магазинов.