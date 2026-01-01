Майские выходные с Xl Media! 🌺

Майские праздники... Ах, как долго мы ждем их для того, чтобы наконец-то покинуть душные офисы и насладиться разгулявшейся весной где-нибудь на природе в лесу или в классическом дачном формате.



В Японии, например, 4 мая отмечается праздник зелени и природы - Мидори-но хи. Кажется, что люди всего мира радуются приходу тепла и ярких красок за окном.



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