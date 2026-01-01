Конкурс косплея на открытии магазина в "Бутово Молл"!

Пришло время показать свое мастерство в перевоплощении!
Дорогие друзья, до нашего торжественного открытия осталась всего неделя, а значит, пришло время рассказать вам о еще одном интересном событии, которое ждет всех гостей 24 августа!
В нашем новом аниме-магазине Xl Media в Москве пройдет большой конкурс косплея с призовым фондом 100 тысяч рублей!
Три самых ярких косплеера станут обладателями денежных призов:
Первое место – 50.000 рублей;
Второе место – 35.000 рублей;
Третье место – 15.000 рублей.
Важная информация! Для участия в розыгрыше вам потребуется:
– Заполнить специальную анкету участника, которая будет выдана непосредственно на самом мероприятии;
– Сделать фотографию* в своем косплей-образе на фоне тематического пресс-волла. На мероприятии будет присутствовать профессиональный фотограф, который поможет вам с этим!;
– К участию в конкурсе допускаются все косплееры, которые пришли на мероприятие с 12 до 16 часов в день открытия.
Возрастное ограничение для участников конкурса – 14 лет!
Увидимся с вами на долгожданном открытии нового аниме-магазина XI Media уже 24 августа в ТРЦ «Бутово Молл».
*Все фотографии будут выгружены в общий альбом конкурса нашей группы в "ВКонтакте".