Конкурс косплея на открытии магазина в "Бутово Молл"!

Пришло время показать свое мастерство в перевоплощении!⚡

Дорогие друзья, до нашего торжественного открытия осталась всего неделя, а значит, пришло время рассказать вам о еще одном интересном событии, которое ждет всех гостей 24 августа!

💥 В нашем новом аниме-магазине Xl Media в Москве пройдет большой конкурс косплея с призовым фондом 100 тысяч рублей!

Три самых ярких косплеера станут обладателями денежных призов:
Первое место – 50.000 рублей;
Второе место – 35.000 рублей;
Третье место – 15.000 рублей.

‼ Важная информация! Для участия в розыгрыше вам потребуется:

– Заполнить специальную анкету участника, которая будет выдана непосредственно на самом мероприятии;
– Сделать фотографию* в своем косплей-образе на фоне тематического пресс-волла. На мероприятии будет присутствовать профессиональный фотограф, который поможет вам с этим!;
– К участию в конкурсе допускаются все косплееры, которые пришли на мероприятие с 12 до 16 часов в день открытия.

🔞 Возрастное ограничение для участников конкурса – 14 лет!

Увидимся с вами на долгожданном открытии нового аниме-магазина XI Media уже 24 августа в ТРЦ «Бутово Молл».

*Все фотографии будут выгружены в общий альбом конкурса нашей группы в "ВКонтакте".

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