Поступление фигурок от Good Smile Company! 🙂

Спешим поделиться с вами чудесной новостью! ✨
Партия с фигурками от Good Smile Company прибыла на наш склад и фигурки со следующей недели поедут к своим хозяевам!

В наличии, для всех желающих приобрести фигурки, следующие позиции:

Nendoroid Nezuko Kamado 
Nendoroid Tanjiro Kamado
Nendoroid Bruno Bucciarati
Nendoroid Tomura Shigaraki: Villain's Edition
Nendoroid Shoto Todoroki: Hero's Edition
Nendoroid Reg
Nendoroid Riko
Nendoroid Osamu Dazai
Nendoroid Chuya Nakahara
Nendoroid Ryunosuke Akutagawa
Nendoroid Edward Elric
Nendoroid Alphonse Elric
Nendoroid L 2.0
Nendoroid Rei Ayanami
Nendoroid Asuka Shikinami Langley
Nendoroid Vanilla
Nendoroid Chocola
Nendoroid Harley Quinn Sengoku Edition
Nendoroid Catwoman: Ninja Edition
Nendoroid Racing Miku: 2013 Sepang Ver.
Nendoroid Armin Arlert
Nendoroid Hange Zoe
Nendoroid Milim
Nendoroid Geniewiz

Rem: Tea Party Ver.
Racing Miku: Tony Haregi Ver.
Hatsune Miku: Chokabuki Kuruwa Kotoba Awase Kagami Ver.
Murakumo Kai-II
Iowa Half-Damaged: Light Armament Ver.
"The Flash" Asuna
Hatsune Miku: Vintage Dress Ver.

POP UP PARADE Kizuna AI
POP UP PARADE Racing Miku 2010 Ver.
POP UP PARADE Saitama: Hero Costume Ver.

Figma Guts: Berserker Armor Ver. Repaint/Skull Edition
figma Rider of "Black"
figma Darkness
figma Hatsune Miku V4 Chinese
figma Genos
figma Anti-Mage​​​​​​​
figma Windranger​​​​​​​
figma Saber/Altria Pendragon (Alter) Shinjuku Ver.​​​​​​​
figma Avenger/Jeanne d'Arc (Alter) Shinjuku ver.
figma Saber Alter 2.0
figma Kirito: Alicization ver.

Количество фигурок ограничено.
📦 Рассылка предварительных заказов начнется сегодня!​​​​​​​

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