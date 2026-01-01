Поступление фигурок от Good Smile Company! 🙂

Спешим поделиться с вами чудесной новостью!
Партия с фигурками от Good Smile Company прибыла на наш склад и фигурки со следующей недели поедут к своим хозяевам!
В наличии, для всех желающих приобрести фигурки, следующие позиции:
Nendoroid Nezuko Kamado
Nendoroid Tanjiro Kamado
Nendoroid Bruno Bucciarati
Nendoroid Tomura Shigaraki: Villain's Edition
Nendoroid Shoto Todoroki: Hero's Edition
Nendoroid Reg
Nendoroid Riko
Nendoroid Osamu Dazai
Nendoroid Chuya Nakahara
Nendoroid Ryunosuke Akutagawa
Nendoroid Edward Elric
Nendoroid Alphonse Elric
Nendoroid L 2.0
Nendoroid Rei Ayanami
Nendoroid Asuka Shikinami Langley
Nendoroid Vanilla
Nendoroid Chocola
Nendoroid Harley Quinn Sengoku Edition
Nendoroid Catwoman: Ninja Edition
Nendoroid Racing Miku: 2013 Sepang Ver.
Nendoroid Armin Arlert
Nendoroid Hange Zoe
Nendoroid Milim
Nendoroid Geniewiz
Rem: Tea Party Ver.
Racing Miku: Tony Haregi Ver.
Hatsune Miku: Chokabuki Kuruwa Kotoba Awase Kagami Ver.
Murakumo Kai-II
Iowa Half-Damaged: Light Armament Ver.
"The Flash" Asuna
Hatsune Miku: Vintage Dress Ver.
POP UP PARADE Kizuna AI
POP UP PARADE Racing Miku 2010 Ver.
POP UP PARADE Saitama: Hero Costume Ver.
Figma Guts: Berserker Armor Ver. Repaint/Skull Edition
figma Rider of "Black"
figma Darkness
figma Hatsune Miku V4 Chinese
figma Genos
figma Anti-Mage
figma Windranger
figma Saber/Altria Pendragon (Alter) Shinjuku Ver.
figma Avenger/Jeanne d'Arc (Alter) Shinjuku ver.
figma Saber Alter 2.0
figma Kirito: Alicization ver.
Количество фигурок ограничено.
Рассылка предварительных заказов начнется сегодня!