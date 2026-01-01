График работы магазина в Новогодние праздники 2023 🎄

График работы магазина в Новогодние праздники.



Розничный магазин в ТРК "ПИК" работает по следующему графику:

31 декабря — с 10:00 до 20:00;

1 января — нерабочий день;

2 января — в штатном режиме с 10:00 до 22:00.



Клиентская поддержка интернет-магазина работает по следующему графику:

31 декабря — нерабочий день;

с 1 по 8 января — нерабочие дни;

9 января — в штатном режиме с 9:00 до 18:00.



По всем оперативным вопросам рекомендуем обращаться в ЛС нашей группы VK, сайт принимает заказы в штатном режиме во все дни.