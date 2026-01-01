График работы магазина в Новогодние праздники 2023 🎄

График работы магазина в Новогодние праздники. 🎄

💜 Розничный магазин в ТРК "ПИК" работает по следующему графику:
31 декабря — с 10:00 до 20:00;
1 января — нерабочий день;
2 января — в штатном режиме с 10:00 до 22:00.

💜 Клиентская поддержка интернет-магазина работает по следующему графику:
31 декабря — нерабочий день;
с 1 по 8 января — нерабочие дни;
9 января — в штатном режиме с 9:00 до 18:00.

По всем оперативным вопросам рекомендуем обращаться в ЛС нашей группы VK, сайт принимает заказы в штатном режиме во все дни.

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