График работы наших магазинов в новогодние праздники!



Дорогие друзья! Напоминаем вам, что во время праздников наши онлайн и оффлайн магазины работают в другом режиме. Обратите на это внимание перед посещением!



г. Санкт-Петербург, ТРК «ПИК»

31 декабря – с 10:00 до 20:00

01 января 2025г. – нерабочий день

02 января – с 10:00 до 22:00 (в обычном режиме)



г. Москва, ТРЦ «Коламбус»

31 декабря – с 10:00 до 20:00

01 января 2025г. – с 12:00 до 22:00

с 02 января – с 10:00 до 22:00 (в обычном режиме)



г. Москва, ТРЦ «Бутово Молл»

31 декабря – с 10:00 до 18:00

01 января 2025г. – с 14:00 до 22:00

02 января – с 10:00 до 22:00 (в обычном режиме)



Интернет-магазин работает до 30.12 включительно, в праздники: 03.01, 06.01 - 08.01; далее с 09.01 в обычном режиме. В указанные даты будет производиться обработка и отправка заказов, поддержка магазина будет работать с 10:00 до 17:00.



Отправка заказов службами СДЭК, Boxberry и 5ПОСТ будут производиться штатно согласно графику работы магазина и самих служб доставки.



Для получения оперативного ответа по любым вопросам, связанным с заказами, просим направлять сообщения в личные сообщения группы ВКонтакте или на нашу почту info@xlm.ru.



