Комикс God of War уже в продаже!

Новая история о Кратосе и его сыне уже в продаже!

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Богу войны предстоит помериться силами с северными богами: он вступает в схватку с берсерками, поклоняющихся богу-медведю.

Война Кратоса с богами Олимпа осталась далеко в прошлом. Сейчас он пытается освоиться в чужих северных землях, а также учится обуздывать свою ярость, всегда отравлявшую его жизнь. Однажды при попытке спасти незнакомца, которого покалечил чудовищный медведь, он сталкивается с берсерками и их таинственным культом. Бывшему богу Спарты хорошо известно, что ни одно доброе дело не останется безнаказанным...

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