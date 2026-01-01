Комикс God of War уже в продаже!

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Богу войны предстоит помериться силами с северными богами: он вступает в схватку с берсерками, поклоняющихся богу-медведю.

Война Кратоса с богами Олимпа осталась далеко в прошлом. Сейчас он пытается освоиться в чужих северных землях, а также учится обуздывать свою ярость, всегда отравлявшую его жизнь. Однажды при попытке спасти незнакомца, которого покалечил чудовищный медведь, он сталкивается с берсерками и их таинственным культом. Бывшему богу Спарты хорошо известно, что ни одно доброе дело не останется безнаказанным...