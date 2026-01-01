Жутко выгодные скидки в Xl Media!

Говорят что в Пятницу 13-го не рекомендуется делать дорогие покупки. Поэтому мы решили подарить своим покупателям скидку в 10% на весь* ассортимент в нашем интернет-магазине и розничном магазине в Санкт-Петербурге.

Торопитесь приобрести полюбившуюся мангу, аниме фигурки, комиксы и другие товары по выгодной цене. И пусть удачная покупка сделает этот день удачным для вас :)

Акция проходит с 13 по 15 января в нашем интернет-магазине и розничном магазине в Санкт-Петербурге.