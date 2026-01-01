Жутко выгодные скидки в Xl Media! 🙀

Жутко выгодные скидки в Xl Media! 🙀

Говорят что в Пятницу 13-го не рекомендуется делать дорогие покупки. Поэтому мы решили подарить своим покупателям скидку в 10% на весь* ассортимент в нашем интернет-магазине и розничном магазине в Санкт-Петербурге. 

Торопитесь приобрести полюбившуюся мангу, аниме фигурки, комиксы и другие товары по выгодной цене. И пусть удачная покупка сделает этот день удачным для вас :)

Акция проходит с 13 по 15 января в нашем интернет-магазине и розничном магазине в Санкт-Петербурге.

*Акция не распространяется на товары по предзаказу и выделенный ассортимент книг издательства "Азбука-Аттикус".

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