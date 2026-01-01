Пятница 13-е в Xl Media! 🐈

Пятница 13-е – день, который пронизан мистикой и загадками. Именно в этот день мы предлагаем вам уникальную возможность испытать свою удачу и получить невероятные скидки до 25%*!

Акция проходит с 13.10.2023 по 15.10.2023 и распространяется на весь* ассортимент товаров розничного и интернет-магазина.

Не упустите шанс стать настоящим счастливчиком в этот особенный день! Приходите к нам и получите свою порцию удачи и выгодных скидок в акции, приуроченной к пятнице 13-е!

*Скидка 25% распространяется на выделенный ассортимент розничного и интернет-магазина xlm.ru на книги издательства Xl Media, не распространяется на предварительные заказы. Скидка 15% распространяется на весь ассортимент розничного магазина и на выделенный ассортимент интернет-магазина xlm.ru. Не распространяется на последние новинки, настольные игры и товары по предварительному заказу.

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