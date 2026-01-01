БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ваших осенних покупок в Xl Media!



Дорогие друзья и покупатели! Мы знаем, что осенью особенно сильно хочется остаться дома, смотреть сериалы, читать книги и никуда не выходить. Поэтому мы хотим сделать вам подарок!

С 9 сентября по 6 октября при совершении покупки от 3500 рублей доставка всего заказа осуществляется бесплатно*!

Доставка осуществляется только в пределах СНГ следующими курьерскими службами: СДЭК, Boxberry и 5POST. В акции не участвует доставка службой Почты России и EMS.

Желаем вам самых лучших онлайн-покупок! (￣^￣ )ゞ


*100% скидка на доставку распространяется на все заказы общей суммой от 3500 рублей. Полная предоплата заказа является обязательным условием для активации 100% скидки на доставку. Товары по предварительному заказу не участвуют в акции.

 

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