Бесплатная доставка для ваших заказов!

Лето уже совсем близко, и мы решили начать его с подарка!
С 1 по 30 июня в нашем онлайн магазине будет действовать бесплатная доставка на заказы от 2500 ₽.
Самое время пополнить коллекцию манги, забрать тот самый мерч, который давно лежал в избранном, или собрать идеальную летнюю корзину с любимыми тайтлами. А доставку мы возьмем на себя. ♡
Доступные службы доставки: СДЭК и 5Post!
Пусть июнь начинается с приятных покупок, новых историй и посылок, которые приезжают без лишних расходов. (´｡• ᵕ •｡`) ♡
*Акция действует с 1 по 30 июня включительно только в онлайн магазине. Акция не распространяется на предварительные заказы.