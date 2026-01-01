Бесплатная доставка для ваших заказов!

Лето уже совсем близко, и мы решили начать его с подарка!

С 1 по 30 июня в нашем онлайн магазине будет действовать бесплатная доставка на заказы от 2500 ₽.

Самое время пополнить коллекцию манги, забрать тот самый мерч, который давно лежал в избранном, или собрать идеальную летнюю корзину с любимыми тайтлами. А доставку мы возьмем на себя. ♡

Доступные службы доставки: СДЭК и 5Post!

Пусть июнь начинается с приятных покупок, новых историй и посылок, которые приезжают без лишних расходов. (´｡• ᵕ •｡`) ♡

*Акция действует с 1 по 30 июня включительно только в онлайн магазине. Акция не распространяется на предварительные заказы.