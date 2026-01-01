🚀БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ваших покупок в Xl Media!🚀

Хорошие новости для тех, кто предпочитает онлайн-покупки! С 1 по 6 апреля оформив любую покупку онлайн на сайте на сумму от 3500 рублей доставка курьерской службой СДЭК будет бесплатной*. Предоплата заказа не потребуется!

Важно! Доставка осуществляется ТОЛЬКО в пределах СНГ курьерской службой СДЭК. В акции не участвует доставка службой Boxberry, 5POST, Почты России и EMS.



Желаем вам самых лучших онлайн-покупок! 💌



*Обращаем ваше внимание, что бесплатная доставка распространяется только на товары в наличии и не действует на товары «под заказ». Товары по предзаказу не участвуют в акции.