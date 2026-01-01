Бесплатная доставка для ваших заказов в августе!

С 1 по 31 августа в нашем интернет-магазине будет действовать бесплатная доставка на заказы от 2500 ₽.

Самое время пополнить коллекцию манги, забрать тот самый мерч, который давно лежал в избранном, или собрать идеальную летнюю корзину с любимыми тайтлами. А доставку мы возьмем на себя.

Доступные службы доставки: СДЭК и 5Post!

Также в ближайшее время запустится сервис Магнит Пост, следите за новостями!

Спешите порадовать себя долгожданными покупками, не беспокоясь о доставке!

*Акция не распространяется на предварительные заказы.