Эксклюзивная акция от Good Smile Company и их официального дистрибьютора XL Media — figma Umbrella в подарок!
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Данный аксессуар подходит всем фигуркам серии figma!
Не упустите шанс добавить в Вашу коллекцию уникальный элемент, который можно использовать для дополнительных отображений Вашей фигурки, а так же для фотосессий!
При покупке двух фигурок: figma, Nendoroid или POP UP PARADE Вы получите в подарок аксессуар — figma Umbrella для ваших любимых фигурок!
Для получения подарка в заказе обязательно должны присутствовать две фигурки серии figma, Nendoroid или POP UP PARADE из перечня фигурок участвующих в акции.
В акции участвуют следующие фигурки:
Акция продлится до окончания подарков.
Количество товара ограничено. Наличие интересующего Вас товара уточняйте у наших менеджеров по телефону 8 (800) 775-88-58; в личных сообщениях группы или по e-mail info@xlm.ru