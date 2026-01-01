figma Umbrella в подарок! 🌂

Эксклюзивная акция от Good Smile Company и их официального дистрибьютора XL Media — figma Umbrella в подарок! 🌂

Данный аксессуар подходит всем фигуркам серии figma! 

Не упустите шанс добавить в Вашу коллекцию уникальный  элемент, который можно использовать для дополнительных  отображений Вашей фигурки, а так же для фотосессий!

 

При покупке двух фигурок: figma, Nendoroid или POP UP PARADE Вы получите в подарок аксессуар — figma Umbrella для ваших любимых фигурок! ☂
Для получения подарка в заказе обязательно должны присутствовать две фигурки серии figma, Nendoroid или POP UP PARADE из перечня фигурок участвующих в акции.

В акции участвуют следующие фигурки:

figma Nendoroid POP UP PARADE
figma Altria Pendragon: Racing ver. Nendoroid Akane Shinjo POP UP PARADE Crow
figma Anti-Mage  Nendoroid Albus Dumbledore POP UP PARADE Garou
figma Avenger/Jeanne d'Arc (Alter) Shinjuku ver. Nendoroid Alter Ego/Meltryllis POP UP PARADE Genos
figma Berserker/Jeanne d'Arc (Alter) Nendoroid Amaterasu POP UP PARADE Gray Fullbuster
figma Genos Nendoroid Amaterasu DX Ver. POP UP PARADE Hatsune Miku
figma Hatsune Miku V4 Chinese Nendoroid Archer/Gilgamesh: Third Ascension Ver. POP UP PARADE Juzo Inui
figma Katsuki Bakugo Nendoroid Asuka Shikinami Langley POP UP PARADE Ken Kaneki
figma Kirito: Alicization ver. Nendoroid Asuna [Stacia, the Goddess of Creation] POP UP PARADE Kizuna AI
figma Mercy Nendoroid Avenger/Jeanne d'Arc (Alter) Shinjuku Ver. POP UP PARADE Kotoko Iwanaga
figma Raphtalia Nendoroid Avenger/King of the Cavern Edmond Dants: Ascension Ver. POP UP PARADE Lucy Heartfilia
figma Saber/Altria Pendragon (Alter) Shinjuku Ver. Nendoroid Ayu Tsukimiya POP UP PARADE Natsu Dragneel
figma Windranger Nendoroid Beef Boss POP UP PARADE Ochaco Uraraka
  Nendoroid Catwoman: Ninja Edition POP UP PARADE Racing Miku 2010 Ver.
  Nendoroid Cliff POP UP PARADE Saitama: Hero Costume Ver.
  Nendoroid Cliff DX  
  Nendoroid Draco Malfoy: Quidditch Ver.  
  Nendoroid Ellie  
  Nendoroid Ena Saito  
  Nendoroid Galo Thymos  
  Nendoroid Garou: Super Movable Edition  
  Nendoroid Gr G11  
  Nendoroid Hanako-kun  
  Nendoroid Harley Quinn Sengoku Edition  
  Nendoroid Hatsune Miku V4X  
  Nendoroid Himiko Toga  
  Nendoroid Hyakkimaru  
  Nendoroid Ichigo Kurosaki  
  Nendoroid Izuku Midoriya: Hero's Edition  
  Nendoroid Johnston  
  Nendoroid Junko Konno  
  Nendoroid Kizuna AI: A.I.Games 2019 Ver.  
  Nendoroid Lio Fotia  
  Nendoroid Lio Fotia: Complete Combustion Ver.  
  Nendoroid Marisa Kirisame 2.0  
  Nendoroid Mikoto Misaka  
  Nendoroid Nezuko Kamado  
  Nendoroid Racing Miku: 2013 Sepang Ver.  
  Nendoroid Raiden Mei: Lightning Empress Ver.  
  Nendoroid Rei Ayanami  
  Nendoroid Reimu Hakurei 2.0  
  Nendoroid Reinhardt: Classic Skin Edition  
  Nendoroid Shizue (Isabelle)  
  Nendoroid Souji Okita  
  Nendoroid Takashi Natsume & Nyanko Sensei  
  Nendoroid Tomura Shigaraki: Villain`s Edition  
  Nendoroid Yennefer  

⚠ Акция продлится до окончания подарков.
Количество товара ограничено. Наличие интересующего Вас товара уточняйте у наших менеджеров по телефону 8 (800) 775-88-58; в личных сообщениях группы или по e-mail info@xlm.ru

 

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