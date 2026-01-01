Эксклюзивная акция от Good Smile Company и их официального дистрибьютора XL Media — figma Umbrella в подарок!

Данный аксессуар подходит всем фигуркам серии figma! Не упустите шанс добавить в Вашу коллекцию уникальный элемент, который можно использовать для дополнительных отображений Вашей фигурки, а так же для фотосессий!

При покупке двух фигурок: figma, Nendoroid или POP UP PARADE Вы получите в подарок аксессуар — figma Umbrella для ваших любимых фигурок!

Для получения подарка в заказе обязательно должны присутствовать две фигурки серии figma, Nendoroid или POP UP PARADE из перечня фигурок участвующих в акции.

В акции участвуют следующие фигурки:

Акция продлится до окончания подарков.

Количество товара ограничено. Наличие интересующего Вас товара уточняйте у наших менеджеров по телефону 8 (800) 775-88-58; в личных сообщениях группы или по e-mail info@xlm.ru