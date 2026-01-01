Дополнительная скидка для гостей розничного магазина в ТРК "ПИК"!

Пс... Эй... Если ты приехал в гости или живешь в Санкт-Петербурге, то у тебя есть реальная возможность получить скидку 10% в фирменном аниме магазине XL Media в ТРК ПИК!

Ближе к делу! Тебе надо стать целеустремленным и внимательным Синъити Кудо из "Детектив Конан", чтобы отыскать кодовую фразу, которую мы спрятали в виртуальном туре по магазину на Яндекс.Картах по этой ссылке.

Все просто: переходишь по ссылке, находишь фразу, приходишь в магазин по адресу Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж, выбираешь товар и говоришь на кассе найденную кодовую фразу. Товар по скидке 10% твой. Имей в виду, скидка суммируется с остальными предложениями магазина, можно получить серьезную награду за свою внимательность!

С уважением, 
Фирменный аниме-магазин Xl Media.

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