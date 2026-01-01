ГОТОВЬТЕ ПОЛКИ: долгожданные новинки и допечатки уже в пути!

Дорогие читатели, прежде чем поделиться хорошими новостями, хотим искренне извиниться за долгое ожидание. Мы понимаем, как важен для вас каждый новый том, и сожалеем о вынужденном перерыве. Задержки выхода книг были связаны с масштабным переносом производства из России в Китай – нам пришлось не только налаживать новые процессы, но и полностью перерабатывать макеты книг под требования китайской типографии. Теперь все трудности позади: производство полностью отлажено, и книги будут приходить к нам регулярно!



А теперь о хорошем! Совсем скоро, буквально через пару недель, к нам прибудут долгожданные новинки, которые многие из вас так ждали.



️Какие новинки мы ожидаем:

• «Король Шаманов. Том 13» — продолжение захватывающей истории о битвах шаманов;

• «Клетки за работой. Том 1» — уникальная манга, где ваш организм становится полем битвы;

• «Бездомный бог. Тома 26–27» — финальные тома культовой серии, которые поставят точку в этой удивительной саге;

• «Сакура, собирательница карт. Тома 8–9» — завершение истории о самой очаровательной волшебнице!



И это еще не все новости!



Мы знаем, как важно для вас иметь полные коллекции любимых серий, поэтому рады сообщить о новых допечатках! Эти тома уже стали редкостью, но теперь у вас будет шанс заполнить пробелы на полках:



• «Blame. Тома 4, 5 и 6»;

• «Sailor Moon. Тома 1 и 6»;

• «Берсерк. Тома 2, 3 и 4»;

• «Врата Штейна. Тома 1 и 2»;

• «Не дразни меня, Нагаторо-сан! Том 4»;

• «Бездомный бог. Том 4».